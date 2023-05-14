Зеленский в Германии: все подробности визита

После своего визита в Рим президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером. Также ожидаются его переговоры с канцлером страны Олафом Шольцом.

Все подробности визита президента Украины в Германию - в материале РБК-Украина .

Визит в Германию

Обновлено в 11:00

После переговоров с президентом Германии, Зеленский направился на встречу к канцлеру Олафу Шольцу, где он был принят с воинскими почестями.

Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах - запланирована пресс-конференция.

Как писали местные издания, точная программа визита президента Украины не оглашается из соображений безопасности.

Согласно данным Bild, в ночь на воскресенье президент прибыл на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург в штаб-квартиру Минобороны Германии.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023

"По всему центру Берлина усилены меры безопасности. Авиалайнер с Зеленским на пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители", - добавляет издание.

Утром Зеленский прибыл в официальную резиденцию президента Германии - дворец Бельвю, где встретился со Штайнмайером.

First visit since the war began: Federal President #Steinmeier received Ukrainian President @ZelenskyyUa in Berlin and discussed the current situation and the intensive cooperation between Germany and Ukraine. They last met in October in #Ukraine. @Makeiev pic.twitter.com/4YEp7czkxk — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) May 14, 2023

Визит в Рим

Вчера, 14 мая, президент Украины посетил Рим. Во время поездки он встретился с:

президентом Италии Серджо Маттареллой;

премьер-министром Джорджей Мэлони;

Папой Римским Франциском.

Среди поднятых вопросов во время визита были:

оборонное сотрудничество, в частности, усиление защиты украинского неба;

реализация украинской формулы мира, в частности, пункта о возвращении депортированных в Россию детей;

взаимодействие в Европе: санкции против РФ, приближение членства Украины в ЕС.

В частности, во время встречи с Папой Римский стороны обсудили возвращение депортированных украинских детей из России, осуждение военных преступлений страны-агрессора и участие Ватикана в реализации украинской формулы мира.