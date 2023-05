Зеленский в Германии: все подробности визита

Обновлено в 11:00

После переговоров с президентом Германии, Зеленский направился на встречу к канцлеру Олафу Шольцу, где он был принят с воинскими почестями.

Уже после беседы с глазу на глаз и еще одной дискуссии в малых группах - запланирована пресс-конференция.

Как писали местные издания, точная программа визита президента Украины не оглашается из соображений безопасности.

Согласно данным Bild, в ночь на воскресенье президент прибыл на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург в штаб-квартиру Минобороны Германии.

"По всему центру Берлина усилены меры безопасности. Авиалайнер с Зеленским на пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители", - добавляет издание.

Утром Зеленский прибыл в официальную резиденцию президента Германии - дворец Бельвю, где встретился со Штайнмайером.

First visit since the war began: Federal President #Steinmeier received Ukrainian President @ZelenskyyUa in Berlin and discussed the current situation and the intensive cooperation between Germany and Ukraine. They last met in October in #Ukraine. @Makeiev pic.twitter.com/4YEp7czkxk