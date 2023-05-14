Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов в Бахмуте: видео

Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Призраками Бахмута" уничтожено 12 единиц живой силы противника", - сообщили в силах специальных операций ВСУ.

По их данным, в районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения было утилизировано 12 целей из 15.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, сейчас захвачено более 10 позиций врага.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

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