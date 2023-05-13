РФ признала падение вертолета в Брянской области. РосСМИ говорят, что объектов было четыре

В Брянской области РФ могли упасть четыре воздушных судна. Однако российские власти признали информацию лишь о падении одного вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza и Mash .

Падение вертолета подтвердил губернатор Брянской области и добавил, что в результате происшествия пострадала женщина.

"В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Однако российские Telegram-каналы говорят, что в Брянской области "приземлились" четыре воздушных судна оккупантов.

"Четыре воздушных судна могли упасть в Брянской области сегодня. По нашей информации, это два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел", - говорится в сообщении.

При этом росСМИ сообщают, что оба Ми-8 упали над Клинцами, а Су-34 и Су-35 разбились рядом с границей под Стародубом.

"План "Перехват" развернули на всей юго-западной части Брянской области", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что один из вертолетов упал в Унечском районе области вблизи деревни Волкустичи.

"В настоящий момент вокруг места падения выставлено оцепление. На место следуют взрывотехники - по предварительным данным вертолет может быть заминирован", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

Позже в РФ заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

Кроме того, российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах вроде бы объявили план "Перехват". Россияне ищут диверсантов, которые "могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".

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