Подтвердили слухи. В России заявили, что Лукашенко заболел
Самопровозглашенный глава белорусского режима Александр Лукашенко заболел. Однако его диагноз отказываются раскрывать.
Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Подъем".
"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не COVID-19. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - заявил он.
Отметим, что в пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают о его состоянии здоровья, а также не комментируют его резкую пропажу.
Напомним, Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия.
Помимо этого Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.
При этом 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.
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