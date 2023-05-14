Подтвердили слухи. В России заявили, что Лукашенко заболел

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Подъем" .

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не COVID-19. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - заявил он.

Отметим, что в пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают о его состоянии здоровья, а также не комментируют его резкую пропажу.

Напомним, Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия.

Помимо этого Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

При этом 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.

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