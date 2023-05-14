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В маршрутках и рейсовых автобусах полностью запретили музыку, в такси - с согласия пассажиров

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Украина, Воскресенье 14 мая 2023 08:46
В маршрутках и рейсовых автобусах полностью запретили музыку, в такси - с согласия пассажиров Фото: в автобусах запретили любую музыку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Музыка на регулярных рейсах в автобусах полностью запрещена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 9 мая 2023 г. №456 .

Согласно решению, водителю автобуса запрещается "воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке". Передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - "только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров".

Водитель автобуса также имеет право не допускать к поездке пассажиров, которые "создают шум в салоне, в частности с помощью технических устройств".

Кроме того, в одежде такси запрещено "воспроизводить в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров".

Напомним, в домах в Украине с 22 до 8 часов запрещаются громкое пение и возгласы , пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума, использование пиротехнических изделий.

Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни – круглосуточно.

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