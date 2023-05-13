ВСУ продвинулись к северо-западу Бахмута за счет локальных контратак, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 мая, видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой. Один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Васильевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

Несколько российских источников предупредили, что ВСУ могут пытаться окружить боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Один из российских блогеров заявил, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак.

Ключевые выводы ISW: