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ВСУ продвинулись к северо-западу Бахмута за счет локальных контратак, - ISW

Новина українською →
Киев, Суббота 13 мая 2023 04:49
ВСУ продвинулись к северо-западу Бахмута за счет локальных контратак, - ISW Фото: ВСУ продвинулись к северо-западу Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 12 мая ВСУ добились успехов к северо-западу Бахмута, проводя локальные контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 мая, видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой. Один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Васильевкой (примерно в 6 км к северо-западу от Бахмута).

Несколько российских источников предупредили, что ВСУ могут пытаться окружить боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Один из российских блогеров заявил, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские и американские официальные лица заявили, что ВСУ еще не начали запланированное контрнаступление.
  • 11 мая на Петербургском международном юридическом форуме высокопоставленные российские чиновники предложили ряд внутренних репрессий и мер цензуры.
  • Посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил Южную Африку в том, что она загрузила российский корабль боеприпасами и оружием в декабре 2022 года, что противоречит заявленной ею нейтральной позиции в отношении войны в Украине.
  • Минобороны РФ попыталось отвлечь и успокоить информационное пространство по поводу возможного украинского контрнаступления на харьковско-луганском фронте.
  • Российские силы продолжают ограниченные наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.
  • Российские источники продолжают высказывать предположения о возможной подготовке украинского контрнаступления на юге Украины.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Между тем, по данным CNN, украинские бойцы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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