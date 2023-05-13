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Оккупанты решили отключить мобильный интернет в Луганской области. Якобы из-за обстрелов

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Суббота 13 мая 2023 14:05
Оккупанты решили отключить мобильный интернет в Луганской области. Якобы из-за обстрелов Фото: оккупанты решили вынуть мобильный интернет в Луганской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты заявили о решении отключить мобильный интернет в Луганской области. Якобы из-за ударов по региону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы так называемой оккупационной "власти" Луганской области Леонида Пасечника.

"В связи с усилением обстрелов "Луганской Народной Республики", принято решение о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики. Прошу жителей отнестись с пониманием", - написал Пасечник.

Взрывы в Луганской области

Вчера, 12 мая, во временно оккупированном Луганске раздался взрыв, после чего в сети сообщили о прилете и пожаре на территории машиностроительного завода, который используют оккупанты.

Еще один взрыв прогремел уже сегодня утром, 13 мая. Как утверждаются российские СМИ, во время обстрела попали в старое здание Луганской академии внутренних дел, где с 2015 года располагали российских оккупантов.

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