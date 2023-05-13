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РосСМИ заявляют о падении второго вертолета в Брянской области

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Брянск, Суббота 13 мая 2023 14:13
РосСМИ заявляют о падении второго вертолета в Брянской области Фото: в РФ говорят о падении двух вертолетов в Брянской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "112".

"В Брянской области могли упасть сразу два вертолета - один в Клинцах, второй в Стародубе", - говорится в сообщении.

Пока что в России не подтвердили эту информацию. Однако россияне публикуют карды с места инцидента.

В то же время, российские СМИ заявили, что в Брянской области упал вертолет и самолет Су-34. В Клинцах якобы объявили план "Перехват". Россияне ищут диверсантов, которые "могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".

РФ могла сама сбить свой вертолет

В сети предполагают, что россияне могли сами уничтожить свой вертолет, упавший в городе Клинцы. Telegram-канал публикуют видео, на котором заметно, что в нос вертолета прилетает ракета. Россияне предполагают, что вертолет был сбит с ЗРК "Панцирь".

Напомним, сегодня сало известно, что в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.

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