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Ракетный удар по Тернополю: два человека ранены, в городе продолжается пожар

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Воскресенье 14 мая 2023 00:55
Ракетный удар по Тернополю: два человека ранены, в городе продолжается пожар Фото: войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю вечером 13 мая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека. В городе продолжается пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"Травмированы двое гражданских. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь", - заявил Труш.

По его словам, есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные, возгорание еще не ликвидировано полностью.

"Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты. Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания", - добавил он.

Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы. Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.

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Тернополь Вторжение России в Украину ракетный удар
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