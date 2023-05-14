Ракетный удар по Тернополю: два человека ранены, в городе продолжается пожар
Войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека. В городе продолжается пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.
"Травмированы двое гражданских. Предварительно осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь", - заявил Труш.
По его словам, есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные, возгорание еще не ликвидировано полностью.
"Всю ночь на месте происшествия будут находиться специалисты. Прошу всех жителей Тернопольщины ни в коем случае не находиться возле места возгорания", - добавил он.
Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.
Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы. Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.