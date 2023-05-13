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В Херсонской области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

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Херсон, Суббота 13 мая 2023 16:13
В Херсонской области сокращают комендантский час: сколько будет длиться Фото: в Херсонской области сокращают комендантский час (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Херсонская область сокращает продолжительность комендантского часа. Новые правила заработают с 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что область вместе с Херсоном изменяет продолжительность комендантского часа. Он будет действовать каждый день с 21:00 до 05:00.

"На совете обороны мы приняли это решение. Это распространяется на всю освободившуюся часть Херсонской области", - отметил Прокудин.

Напомним, ранее городские власти Херсона сообщили об изменениях комендантского часа. Новые правила начнут работать со вторника, 16 мая.

Кроме того, в Херсоне напомнили, что покупать алкоголь можно только в период с 10:00 до 15:00.

Как сообщалось, с 5 по 8 мая в Херсоне вводили продолжительный комендантский час.

Местные власти отметили, что во время длительного комендантского часа были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найден тайник оружия.

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Херсон Херсонская область Комендантский час
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