ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Брянской области РФ упал вертолет (видео)

Новина українською →
Клинцы, Суббота 13 мая 2023 13:00
В Брянской области РФ упал вертолет (видео) Фото: в Брянской области РФ упал вертолет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вертолет упал в Брянской области России в субботу, 13 мая. Инцидент произошел в городе Клинцы, недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом. По предварительной информации, вертолет упал на дом в частном секторе. Над городом заметили дым.

О пострадавших пока не сообщалось. Российские чиновники пока тоже не комментировали инцидент, причины аварии неизвестны.

Стоит отметить, что город Клинцы находится в 80 километрах от границы с Украиной.

В Брянской области РФ упал вертолет (видео)

Напомним, вчера в Джанкойском районе Крыма упал вертолет оккупантов. Минобороны РФ заявило, что вертолет Ми-28 якобы выполнял учебный полет, оба летчика погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авиакатастрофа Брянская область
NEWS
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть