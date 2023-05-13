Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд евро

Правительство Германии подтвердило выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму более 2,7 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно настроена относительно своей поддержки", - заявил Писториус.

Он добавил, что " прекращение незаконной войны России против украинского народа пока не предвидится". Поэтому Германия продолжает оказывать военную помощь Украине.

Стоит отметить, что анонсированный пакет военной помощи от Германии является самым большим с начала полномасштабной войны.

Германия отмечает, что передаст БМП Marder, танки Leopard 1, гаубицы, дополнительные системы ПВО Iris-T и ракеты к ним, бронированные машины. Оружие будет поступать из промышленных запасов и промышленного производства.

Более подробно о новом пакете помощи и какое оружие получит Украина - читайте в материале РБК-Украина.

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