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Россияне заставляют боевиков "ДНР" переходить в армию РФ, за отказ наказывают

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Донбасс, Воскресенье 14 мая 2023 18:52
Россияне заставляют боевиков "ДНР" переходить в армию РФ, за отказ наказывают Фото; российские военные (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Российской Федерации продолжает принимать меры по интеграции незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР в собственные вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Ко всему личному составу одной из бригад 1 армейского корпуса ВС РФ доказано распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие по замене их военных билетов на военные билеты ВС РФ, а также по переподписанию контрактов с МО РФ минимальным сроком военной службы два года", - сообщили в штабе.

По данным Генштаба, в случае отказа этих лиц будут отправлять на опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, какова актуальная ситуация на фронте.

Кроме того, мы сообщали, что российские войска сегодня ночью 14 мая пытались выявить украинские позиции сил ПВО вокруг Киева.

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Война России против Украины Российская Федерация ДНР
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