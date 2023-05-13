Оккупанты набирают в войска людей с психологическими расстройствами, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц. Известно, что среди вновь прибывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, в последнее время, на фоне значительных потерь, войска РФ усиливают контрразведывательные меры на временно оккупированных территориях. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области.