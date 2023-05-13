ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ, - разведка Британии

Новина українською →
Бахмут, Суббота 13 мая 2023 09:08
Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ, - разведка Британии Фото: британская разведка заявила, что у РФ проблемы с надежными подразделениями (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бегство российских оккупантов с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка подтверждает, что за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр), вероятно, отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе как минимум километр территории.

Для России этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.

При этом разведка отмечает, что 72 бригада, являющаяся частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.

"Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений", - отмечает разведка.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

Позже защитники показали видео со штурмов позиций российской 72-й бригады. В ходе операции наши воины ликвидировали 13 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Бахмут Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
Украинские военные обстреливают тыл врага в Луганской области: карты боев ISW
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть