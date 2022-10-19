Новая атака по Украине и соглашение РФ с Ираном о поставках ракет: новости за 18 октября

- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что генералы поставили российским солдатам задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.
- Европарламент рассмотрит признание России государством-спонсором терроризма.
- Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
- До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные РСЗО, бронированные машины, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и антидронные системы.
- Германия также передала на нужды Украины 5 бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков.
- НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций активных препятствий для борьбы с дронами.
- Аналитики ISW отмечают, что приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин может перетянуть роль "сильного человека" на себя, подрывая авторитет главы Кремля.
- Правоохранители эксгумировали более 600 тел погибших в период временной оккупации Харьковской области.
- СБУ выясняет все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.
- Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны.
- Российская Федерация не может уничтожить энергетические сети Украины, поскольку ей не хватает крылатых ракет, а иранские дроны-камикадзе не могут их заменить.
- Украина официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем ПВО.
- Правительство Украины утвердило соглашение между Кабминами Украины и Гватемалы о взаимной отмене визовых требований.
Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет в дополнение к дронам, - Reuters
Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в дополнение к иранским дронам-камикадзе, которыми страна-агрессор активно атакует Украину. Один из иранских дипломатов сказал, что Москва специально попросила предоставить ракеты Fateh 110 и Zolfaghar малой дальности, и их отправка состоится максимум через 10 дней.
При этом у Пентагона нет подтвержденных данных о том, что Иран поставляет России оружие для продолжения агрессии против Украины.
Кроме того, Украина инициировала разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Новая атака по украинским городам
- Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе Киева. В результате атаки на энергетические объекты погибли три человека - сотрудники коммунальных служб. Из-за вражеских нападений без электроснабжения осталось около 50 тысяч абонентов на Троещине и в некоторых районах на Левом берегу. Перебои подачи электроэнергии также возникли в Броварском и Вышгородском районах Киевской области.
- Оккупанты также попали двумя ракетами в объекты энергетики в Днепре, при этом еще четыре ракеты уничтожили силы ПВО.
- По Харькову захватчики выпустили 8 ракет из российского Белгорода Из-за обстрелов временно приостанавливали работу метро.
- В Житомире зафиксировано два "прилета" по объекту энергообеспечения, два человека получили ранения. В городе и области возникли перебои в электроэнергии.
- Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300, один человек погиб.
- Два человека погибли в результате атаки российских оккупантов с помощью артиллерии на Юнаковскую общину в Сумской области.
Эстония признала Россию государством-спонсором терроризма
Согласно одобренному проекту резолюции, Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.
Украину накроют дожди: прогноз погоды на 19 октября
По прогнозам синоптиков, 19 октября в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Верет юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.
В западных и северных областях ночью 6...11°, днем 10...15°; на остальной территории ночью 3....8° тепла, днем 13...18°, в южной части до 21°.
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