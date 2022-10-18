Оккупанты атаковали Житомир: известно о двух "прилетах"
Фото: Россия атаковала Житомир 18 октября (иллюстрация/GettyImages)
Утром во вторник, 18 октября, в Житомире раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
"ЖИТОМИР. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - написал он.
Как сообщалось, в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.
Также в среду, 12 октября, в Житомирской области сработала система ПВО.
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