Оккупанты атаковали Житомир: известно о двух "прилетах"

Утром во вторник, 18 октября, в Житомире раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram .

"ЖИТОМИР. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.

Также в среду, 12 октября, в Житомирской области сработала система ПВО.

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