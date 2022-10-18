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Оккупанты атаковали Житомир: известно о двух "прилетах"

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Житомир, Вторник 18 октября 2022 08:57
Оккупанты атаковали Житомир: известно о двух "прилетах" Фото: Россия атаковала Житомир 18 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник, 18 октября, в Житомире раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали один из объектов энергообеспечения города.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

"ЖИТОМИР. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Житомире и Хмельницком.

Также в среду, 12 октября, в Житомирской области сработала система ПВО.

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