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СБУ выясняет причастность руководства "Антонова" к уничтожению "Мрии"

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Украина, Вторник 18 октября 2022 13:17
СБУ выясняет причастность руководства "Антонова" к уничтожению "Мрии" Фото: СБУ выясняет причастность ГП "Антонов" к уничтожению Ан-225 "Мрия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители выясняют все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия". В частности, пока неизвестно, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения государственных органов, не приняли надлежащие меры к сохранению самолета", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома.

"Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов. В настоящее время изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения", - добавляют в ведомстве.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мрия".

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В то же время добавляют в заявлении, при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.

"Бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста. В марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них - его близкий родственник", - рассказали в СБУ.

Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

По этому факту экс-директору уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале оккупанты обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрия".

После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мрию" скорее всего уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрии".

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