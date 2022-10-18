ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за утренней атаки Киева погибли три человека

Новина українською →
Киев, Вторник 18 октября 2022 14:47
Из-за утренней атаки Киева погибли три человека Фото: из-за утренней атаки в Киеве погибли три человека (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В результате атаки по Киеву во вторник, 18 октября, погибли трое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"В результате атаки на энергетические объекты погибли три человека - сотрудники коммунальных служб", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, из-за ударов по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека. Есть раненый.

Кроме того, во время атаки энергетических объектов в Украине ранения получили 7 сотрудников компании ДТЭК. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов