ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по Киеву. Часть города осталась без света и воды

Новина українською →
Киев, Вторник 18 октября 2022 10:47
Удар по Киеву. Часть города осталась без света и воды Фото: из-за обстрела Киева Троещина осталась без света и воды (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Киева во вторник, 18 октября, часть столицы осталась без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, в жилом массиве Троещина произошло аварийное отключение воды и света.

"18 октября в результате обстрела РФ был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающие объекты водоканала и жилмассив Троещина", - подтвердили ЧП в ДТЭК.

Как добавили в компании, без света осталось 50 тысяч клиентов района.

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, на Троещине и некоторых районах на Левом берегу Киева действительно отсутствует водоснабжение и электроснабжение.

"Работают как ГСЧСники на этом объекте, так и электрики для подключения к резервному питанию для того, чтобы появились вода и электроэнергия в домах", - добавил он.

Обновлено 10.57. По данным "Киевпасстранс", в связи с отсутствием напряжения на Троещине изменено движение троллейбусов и трамваев.

  • трамваи №28Д курсируют: ст.м. Позняки - бул. Перова;
  • трамваи №28, №35 курсируют по маршруту трамваев №22а;
  • троллейбусы №№29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки "станция "Романа Шухевича";
  • троллейбус №50: ст. г. Лыбедская – пл. Дарницкий.

Напомним, во вторник, 18 октября, в Киеве раздались взрывы. Зафиксировано, предварительно, три "прилета" на Левом берегу столицы. Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения на Левом берегу города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Под Херсоном оккупанты возводят укрепления из награбленных материалов, - Генштаб
Под Херсоном оккупанты возводят укрепления из награбленных материалов, - Генштаб
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов