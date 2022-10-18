Удар по Киеву. Часть города осталась без света и воды
Из-за обстрела Киева во вторник, 18 октября, часть столицы осталась без света и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, в жилом массиве Троещина произошло аварийное отключение воды и света.
"18 октября в результате обстрела РФ был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающие объекты водоканала и жилмассив Троещина", - подтвердили ЧП в ДТЭК.
Как добавили в компании, без света осталось 50 тысяч клиентов района.
Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, на Троещине и некоторых районах на Левом берегу Киева действительно отсутствует водоснабжение и электроснабжение.
"Работают как ГСЧСники на этом объекте, так и электрики для подключения к резервному питанию для того, чтобы появились вода и электроэнергия в домах", - добавил он.
Обновлено 10.57. По данным "Киевпасстранс", в связи с отсутствием напряжения на Троещине изменено движение троллейбусов и трамваев.
- трамваи №28Д курсируют: ст.м. Позняки - бул. Перова;
- трамваи №28, №35 курсируют по маршруту трамваев №22а;
- троллейбусы №№29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки "станция "Романа Шухевича";
- троллейбус №50: ст. г. Лыбедская – пл. Дарницкий.
Напомним, во вторник, 18 октября, в Киеве раздались взрывы. Зафиксировано, предварительно, три "прилета" на Левом берегу столицы. Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения на Левом берегу города.
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