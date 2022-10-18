Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет в дополнение к дронам, - Reuters

Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в придачу к иранским дронам-камикадзе, которыми страна-агрессор активно атакует Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата сообщили изданию, что соглашение между РФ и Ираном было заключено 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, двое высокопоставленных чиновников Революционной гвардии Ирана и официальный представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для пероговоров с Россией о доставке оружия.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов.

Западный чиновник подтвердил эту информацию и заявил, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, включая Zolfaghar.

Один из иранских правоохранителей отметил, что ракеты могут быть отправлены России 2-3 партиями, но он не назвал ориентировочное время их доставки.

Восточноевропейский чиновник, который отслеживает деятельность России с оружием, понимает, что это соглашение об оружии происходит, хотя у него нет конкретных доказательств, чтобы подтвердить это.

Другой иранский дипломат сказал, что Москва специально попросила предоставить ракеты Fateh 110 и Zolfaghar малой дальности "земля-земля", и их отправка состоится максимум через 10 дней.

При этом иранский дипломат отверг утверждение западных официальных лиц о том, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Где их используют - это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в "украинском кризисе", как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", - сказал он.