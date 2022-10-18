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Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет в дополнение к дронам, - Reuters

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Вторник 18 октября 2022 18:02
Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет в дополнение к дронам, - Reuters Фото: Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет в придачу к дронам (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в придачу к иранским дронам-камикадзе, которыми страна-агрессор активно атакует Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два высокопоставленных иранских чиновника и два иранских дипломата сообщили изданию, что соглашение между РФ и Ираном было заключено 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, двое высокопоставленных чиновников Революционной гвардии Ирана и официальный представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для пероговоров с Россией о доставке оружия.

"Россияне просили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов.

Западный чиновник подтвердил эту информацию и заявил, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малого радиуса действия, включая Zolfaghar.

Один из иранских правоохранителей отметил, что ракеты могут быть отправлены России 2-3 партиями, но он не назвал ориентировочное время их доставки.

Восточноевропейский чиновник, который отслеживает деятельность России с оружием, понимает, что это соглашение об оружии происходит, хотя у него нет конкретных доказательств, чтобы подтвердить это.

Другой иранский дипломат сказал, что Москва специально попросила предоставить ракеты Fateh 110 и Zolfaghar малой дальности "земля-земля", и их отправка состоится максимум через 10 дней.

При этом иранский дипломат отверг утверждение западных официальных лиц о том, что такие передачи нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Где их используют - это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в "украинском кризисе", как Запад. Мы хотим положить конец кризису дипломатическим путем", - сказал он.

Ранее The Washington Post писало, что Россия и Иран заключили договор по поставке стране-агрессору ракет класса "земля-земля" еще 18 сентября.

Кроме того, Иран продолжает отрицать обвинения Украины в поставках дронов-камикадзе РФ. Вчера на фоне ударов россиян по Киеву представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона якобы не снабжает оружие сторонами конфликта.

Отметим, что Украина намерена разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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