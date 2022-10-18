ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области: есть погибшие

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 14:32
Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области: есть погибшие Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 18 октября, российские оккупанты при помощи артиллерии обстреляли Юнакивскую громаду (Сумская область). В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, в Юнакивской громаде было зафиксировано около 14 "прилетов". В частности, россияне ударили по центру одного из сел.

"В результате обстрелов два человека погибли, один травмирован. Поврежден магазин и здания вокруг", - рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 18 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву.

Также мы писали, что 17 октября россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего погибли пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Офис президента Война России против Украины
NEWS
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов