Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области: есть погибшие

Во вторник, 18 октября, российские оккупанты при помощи артиллерии обстреляли Юнакивскую громаду (Сумская область). В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

По его словам, в Юнакивской громаде было зафиксировано около 14 "прилетов". В частности, россияне ударили по центру одного из сел.

"В результате обстрелов два человека погибли, один травмирован. Поврежден магазин и здания вокруг", - рассказал Тимошенко.