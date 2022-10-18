Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области: есть погибшие
Во вторник, 18 октября, российские оккупанты при помощи артиллерии обстреляли Юнакивскую громаду (Сумская область). В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
По его словам, в Юнакивской громаде было зафиксировано около 14 "прилетов". В частности, россияне ударили по центру одного из сел.
"В результате обстрелов два человека погибли, один травмирован. Поврежден магазин и здания вокруг", - рассказал Тимошенко.
Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 18 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву.
Также мы писали, что 17 октября россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего погибли пять человек.
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