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Во время атаки Днепра силы ПВО сбили 4 ракеты

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Днепр, Вторник 18 октября 2022 11:29
Во время атаки Днепра силы ПВО сбили 4 ракеты Фото: во время атаки Днепра силы ПВО сбили 4 ракеты (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки на Днепр во вторник, 18 октября, силы ПВО сбили четыре ракеты. Еще две ракеты все же ударили по областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты", - рассказал он. - Благодарим защитников!"

Как сообщалось, утром 18 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом поднялся столб дыма. В городе зафиксировали два "прилета". Ракеты попали в объекты энергетики.

Напомним, во вторник, 18 октября, российские оккупанты также нанесли удары по Николаеву, Житомиру, Киеву и Харькову.

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