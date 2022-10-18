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Германия передала очередную партию военной помощи Украине: подробности

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Вторник 18 октября 2022 23:13
Германия передала очередную партию военной помощи Украине: подробности Фото: Германия передала очередную партию военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины, тяжелые и средние мостовые системы и зимнюю форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Германия передала на нужды Украины 5 бронированных инженерных машин, 35 погрузчиков и 4000 спальных мешков. Дополнительно к этому было передано следующее:

  • 240 тысяч зимних шапок;
  • 80.000 зимних штанов;
  • 116 000 зимних курток;
  • 195 генераторов;
  • 200 палаток;
  • 167 000 патронов к огнестрельному оружию;
  • 7 тяжелых и средних мостовых систем;
  • 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 (ранее было 5).

Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен.

Из соображений сохранности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о методах и дате транспортировки до момента передачи.

Как отмечается, некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются. Также проводятся обучающие мероприятия.

Напомним, что до конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое.

Еще в октябре Германия передала Украине бронемашины поддержки Bergepanzer 2.

Ранее немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок объяснила, почему поставки танков якобы не приоритетны для Украины.

Также на днях Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, уже работающую на южном направлении.

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