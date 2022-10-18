За 5 минут - две серии взрывов. Оккупанты нанесли удары по Харькову

Утром во вторник, 18 октября, в Харькове произошли взрывы. Жителей города просят не покидать укрытия до завершения сигнала тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" - призвал он.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, за 5 минут в городе уже случились две серии взрывов.

"По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - уточнил в Telegram он.

Обновлено 8.33. В городе в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена.

"Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия", - говорится в сообщении метрополитена Харькова в Telegram.