Нова атака по Україні та угода РФ з Іраном про постачання ракет: новини за 18 жовтня

- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що генерали поставили російським солдатам завдання захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.
- Європарламент розгляне визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.
- До кінця 2022 року Німеччина поставить Україні додаткові РСЗВ, броньовані машини, гаубиці Panzerhaubitze 2000 та антидронні системи.
- Німеччина також передала на потреби України 5 броньованих інженерних машин, 35 навантажувачів та 4000 спальних мішків.
- НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій активних перешкод для боротьби з дронами.
- Аналітики ISW зазначають, що наближений до російського президента Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин може перетягнути роль "сильної людини" на себе, підриваючи авторитет глави Кремля.
- Правоохоронці ексгумували більше 600 тіл людей, що загинули під час тимчасової окупації Харківської області.
- СБУ з'ясовує усі обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.
- Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни.
- Російська Федерація не може знищити енергетичні мережі України, оскільки їй не вистачає крилатих ракет, а іранські дрони-камікадзе не можуть їх замінити.
- Україна офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО.
- Уряд України затвердив угоду між Кабмінами України та Гватемали про взаємне скасування візових вимог.
Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет на додачу до дронів, - Reuters
Росія ще 6 жовтня підписала угоду з Іраном про постачання ракет "земля-земля" на додачу до іранських дронів-камікадзе, якими країна-агресор активно атакує Україну. Один з іранських дипломатів сказав, що Москва спеціально попросила надати ракети Fateh 110 і Zolfaghar малої дальності, і їхнє відправлення відбудеться максимум через 10 днів.
При цьому Пентагон не має підтверджених даних про те, що Іран постачає Росії зброю для продовження агресії проти України.
Окрім цього, Україна ініціювала розрив дипломатичних відносин з Іраном.
Нова атака по українських містах
- Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Деснянському районі Києва. Внаслідок атаки на енергетичні об'єкти загинули троє людей - співробітників комунальних служб. Через ворожі напади без електропостачання залишились близько 50 тисяч абонентів на Троєщині та у деяких районах на Лівому березі. Перебої у подачі електроенергії також виникли у Броварському та Вишгородському районах Київської області.
- Окупанти також влучили двома ракетами в об'єкти енергетики у Дніпрі, при цьому ще чотири ракети знищили сили ППО.
- По Харкову загарбники випустили 8 ракет з російського Бєлгорода Через обстріли тимчасово призупиняли роботу метро.
- У Житомирі зафіксовано два "прильоти" по об'єкту енергозабезпечення, двоє людей зазнали поранень. У місті та області виникли перебої в електроенергією.
- Росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300, одна людина загинула.
- Двоє людей загинули внаслідок атаки російських окупантів за допомогою артилерії на Юнаківську громаду в Сумській області.
Естонія визнала Росію державою-спонсором тероризму
Відповідно до схваленого проекту резолюції, Рійгікогу (парламент Естонії, - ред.) різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території. Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
За прогнозами синоптиків, 19 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.
У західних та північних областях вночі 6...11°, вдень 10...15°; на решті території вночі 3....8° тепла, вдень 13...18°, у південній частині до 21°.
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