НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами

Западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна предоставит Украине огромный пакет военной помощи, в который в том числе войдут антидронные системы.

Кроме того, стало известно, что министры обороны Украины и Израиля 19 октября обсудят возможность поставок израильских средств противовоздушной обороны.

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