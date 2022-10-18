Оккупанты хотят захватить Бахмут до конца октября, - Маляр
Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такое задание поставили перед солдатами российские генералы в Кремле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра обороны Анны Маляр медиаплатформе "Мы - Украина".
"Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - сказала она.
По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация. При этом эпицентр самых тяжелых боев происходит в особенности в Бахмуте, где "очень тяжело". В то же время по данным Маляр на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.
Как сообщалось, российские военные каждый день в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют по меньшей мере одну роту солдат и офицеров.
Напомним, что в Министерстве обороны Украины показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.
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