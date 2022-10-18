Оккупанты хотят захватить Бахмут до конца октября, - Маляр

"Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", - сказала она.

По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация. При этом эпицентр самых тяжелых боев происходит в особенности в Бахмуте, где "очень тяжело". В то же время по данным Маляр на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.