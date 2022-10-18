Эстония признала Россию государством-спонсором терроризма
Во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявила Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Как пишет издание, "за" проголосовали 88 депутатов. Голосов "против" или "воздержался" не было.
Согласно одобренному проекту резолюции, Рийгикогу (парламент Эстонии, - ред.) резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.
"Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в проекте.
О чем еще говорится в документе
- поддерживаются расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала;
- осуждается использование в рамках агрессии вооруженных формирований, таких как ЧВК "Вагнера", созданных при поддержке властей Российской Федерации. Парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и ЧВК "Вагнера" террористическими организациями;
- осуждается объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира;
- поддерживается требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.
Ранее сейм Латвии в четверг, 11 августа, признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.
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