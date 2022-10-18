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РФ не может уничтожить энергосети Украины из-за нехватки нужного оружия, - Sky News

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Киев, Вторник 18 октября 2022 15:25
РФ не может уничтожить энергосети Украины из-за нехватки нужного оружия, - Sky News Фото: России не хватает ракет для уничтожения энергосети Украины (twitter com)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация не может уничтожить энергетические сети Украины, поскольку ей не хватает крылатых ракет, а иранские дроны-камикадзе не могут их заменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, которое цитирует западных официальных лиц.

В частности, на Западе полагают, что России для реализации задуманного препятствует нехватка высокоточных ракет большой дальности. А исчерпывающиеся запасы вынуждают ее все чаще использовать беспилотники Shahed иранского производства.

Но дроны-камикадзе оказались малоэффективной заменой, поскольку несут относительно небольшое количество взрывчатки.

"Становится все более очевидным, что Россия придерживается преднамеренной стратегии, направленной на разрушение украинской энергосети. Но они летают довольно медленно, поэтому их гораздо легче сбить стрелковым оружием и другими системами. Тактика заключается в их массовом использовании в надежде, что кто-то из них прорвется", - отметил один из западных чиновников на условиях анонимности.

По его словам, способность России наносить удары высокоточным оружием достигает точки, когда такая стратегия становится неустойчивой.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, в результате массированных атак дронов-камикадзе с 10 октября были разрушены 30% электростанций.

В результате сегодняшних ударов пострадали Житомир, Киев, Днепр и Николаев. В Офисе президента предупредили, что это может привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.

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