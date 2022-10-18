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Пригожин перетягивает сторонников войны, подрывая авторитет Путина, - ISW

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Москва, Вторник 18 октября 2022 07:06
Пригожин перетягивает сторонников войны, подрывая авторитет Путина, - ISW Фото: создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин может перетянуть роль "сильного человека" на себя, подрывая авторитет главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы, которые могут косвенно подорвать правление Кремля.

Хотя Пригожин прямо не выступает против Путина и не критикует, его растущая популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека" по сравнению с ним.

Появляющиеся дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России.

Напомним, в британской разведке ранее заявляли, что окружение Путина, в частности Пригожин, все больше критикует военное командование России.

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ЧВК Вагнера
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