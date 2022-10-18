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У Пентагона пока нет подтверждений поставок Ираном оружия для России

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 22:16
У Пентагона пока нет подтверждений поставок Ираном оружия для России Фото: у Пентагона пока нет подтверждений поставок Ираном оружия для России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США на данный момент не располагают подтвержденными данными о том, что Иран поставляет России оружие для продолжения агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, что сегодня Reuters сообщило о том, что Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в дополнение к дронам-камикадзе, которыми страна-агрессор активно атакует Украину.

Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что видел отчеты, но пока нет никакой информации для подтверждения.

При этом иранские официальные лица продолжают отрицать сообщения о том, что страна посылает оружие в Россию для войны в Украине.

Спикер Министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна "всегда выступала против продолжения украинской войны". Он добавил, что Иран готов вести переговоры с Украиной, чтобы снять эти обвинения.

Напомним, Украина собирается разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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