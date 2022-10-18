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В Николаеве под завалами нашли одного погибшего

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Николаев, Вторник 18 октября 2022 08:18
В Николаеве под завалами нашли одного погибшего Фото: в Николаеве под завалами нашли одного погибшего 18 октября (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Николаева во вторник, 18 октября, один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами нашли одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300. Есть попадание в двухэтажное здание. Под завалами найдено тело мужчины", - рассказал он.

По словам главы региона, по состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение.

Ким также показал, как выглядит цветочный рынок в Николаеве после обстрела.

Как пишет suspilne.media, по состоянию на 07:50 спасательные работы завершены.

Как сообщалось, во вторник ночью, 18 октября, в Николаеве прогремели взрывы. В городе и части области из-за обстрелов исчезло электроснабжение.

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