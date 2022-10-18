В Николаеве под завалами нашли одного погибшего
В результате обстрела Николаева во вторник, 18 октября, один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами нашли одного погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300. Есть попадание в двухэтажное здание. Под завалами найдено тело мужчины", - рассказал он.
По словам главы региона, по состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение.
Ким также показал, как выглядит цветочный рынок в Николаеве после обстрела.
Как пишет suspilne.media, по состоянию на 07:50 спасательные работы завершены.
Как сообщалось, во вторник ночью, 18 октября, в Николаеве прогремели взрывы. В городе и части области из-за обстрелов исчезло электроснабжение.
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