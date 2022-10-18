Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС
Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Во вторник, 18 октября, Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Эти деньги являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро, который получит Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Напомним, 27 сентября правительство одобрило привлечение кредита от ЕС. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 млрд евро.
Также Украина получила 500 млн евро безвозвратной помощи от Евросоюза.
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