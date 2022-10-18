Во вторник, 18 октября, Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Эти деньги являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро, который получит Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.