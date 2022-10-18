ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинское правительство утвердило безвиз с Гватемалой

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 18:17
Украинское правительство утвердило безвиз с Гватемалой Фото: украинское правительство утвердило безвиз с Гватемалой (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Украины утвердило соглашение между Кабминами Украины и Гватемалы о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"18 октября правительство утвердило соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 июля 2022 г. в г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Гватемала в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Вступление соглашения в силу и его имплементация позволит установить на взаимной и постоянной основе безвизовый режим поездок граждан Украины и граждан Республики Гватемала, что будет способствовать увеличению объемов торговли и развития межчеловеческих контактов, а также туризма, как только разрешит ситуация с безопасностью", - отметили в МИД.

При этом о дате запуска безвиза между странами будет сообщено дополнительно после выполнения внутригосударственных процедур гватемальской стороной.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины одобрил соглашение о безвизовом режиме с Гватемалой.

Позже межправительственное соглашение было подписано президентами стран во время встречи в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Безвизовый режим Гватемала
NEWS
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов