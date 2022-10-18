В Днепре прогремели взрывы: над городом поднимается дым

Утром 18 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом поднимается столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Изначально в пригороде Днепра были слышны звуки работы ПВО. Затем в городе раздался мощный взрыв. Местные паблики публикуют кадры с места "прилетов". В сети появилось видео с густым дымом, который, по информации очевидцев, поднимается после ракетного удара. Голова Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал граждан оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы. Обновлено 8:28. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.