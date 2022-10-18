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В Днепре прогремели взрывы: над городом поднимается дым

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Днепр, Вторник 18 октября 2022 08:18
В Днепре прогремели взрывы: над городом поднимается дым Фото: в Днепре утром 18 октября прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 18 октября в Днепре прогремело несколько взрывов. Над городом поднимается столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Изначально в пригороде Днепра были слышны звуки работы ПВО. Затем в городе раздался мощный взрыв.

Местные паблики публикуют кадры с места "прилетов".

В сети появилось видео с густым дымом, который, по информации очевидцев, поднимается после ракетного удара.

Голова Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал граждан оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.

Обновлено 8:28. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

Напомним, утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, предварительно, произошедшие в северной части города.

Как сообщалось, ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.

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