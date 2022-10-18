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В Киеве прогремели взрывы

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Киев, Вторник 18 октября 2022 09:14
В Киеве прогремели взрывы Фото: В Киеве прогремел взрыв 18 октября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 18 октября, в Киеве прогремели взрывы. Зафиксированы, предварительно, три "прилета" на Левом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента, его слышали жители Левого берега столицы. После взрыва наблюдается дым.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

В то же время в Броварах Киевской области сработала ПВО.

"В Броварах слышны взрывы. Работает ПВО. Сохраняем спокойствие!" - написал в Telegram мэр города Игорь Сапожко.

Обновлено 9.19. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", - написал он.

Обновлено 9.22. В ГСЧС Украины обратились к жителям Киева с просьбой сохранять информационную тишину.

"Информация о последствиях прилета в Киеве будет позже. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!" - добавили в спасательной службе.

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву, Житомиру, Днепру и Харькову.

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