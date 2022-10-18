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Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном, - Кулеба

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Киев, Вторник 18 октября 2022 15:34
Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - отметил он.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении отношений", - добавил министр.

Напомним, официальный Тегеран отрицает обвинения Украины в поставках дронов-камикадзе, которыми Россия атакует объекты критической инфраструктуры. Вчера на фоне очередных ударов по Киеву официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что иранская сторона якобы не поставляет оружие сторонам конфликта.

Также стало известно, что Европейский союз и США готовятся ввести санкции против Ирана.

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