Новая атака по Украине и соглашение РФ с Ираном о поставках ракет: новости за 18 октября

Российские войска нанесли очередные удары по нескольким украинским городам, в том числе по Киеву, 18 октября. Тем временем стало известно о подписании соглашения между Россией и Ираном о поставках стране-агрессору баллистических ракет.

Более подробно о случившемся во вторник, 18 октября, - в материале РБК-Украина .

Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет в дополнение к дронам, - Reuters

Россия еще 6 октября подписала соглашение с Ираном о поставках ракет "земля-земля" в дополнение к иранским дронам-камикадзе, которыми страна-агрессор активно атакует Украину. Один из иранских дипломатов сказал, что Москва специально попросила предоставить ракеты Fateh 110 и Zolfaghar малой дальности, и их отправка состоится максимум через 10 дней.

При этом у Пентагона нет подтвержденных данных о том, что Иран поставляет России оружие для продолжения агрессии против Украины.

Кроме того, Украина инициировала разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Новая атака по украинским городам

Эстония признала Россию государством-спонсором терроризма

Согласно одобренному проекту резолюции, Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.

Украину накроют дожди: прогноз погоды на 19 октября

По прогнозам синоптиков, 19 октября в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Верет юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

В западных и северных областях ночью 6...11°, днем 10...15°; на остальной территории ночью 3....8° тепла, днем 13...18°, в южной части до 21°.

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