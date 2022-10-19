Нова атака по Україні та угода РФ з Іраном про постачання ракет: новини за 18 жовтня

Російські війська завдали чергових ударів по кількох українських містах, у тому числі по Києву, 18 жовтня. Тим часом стало стало відомо про підписання угоди між Росією та Іраном про постачання країні-агресору балістичних ракет.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 18 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет на додачу до дронів, - Reuters

Росія ще 6 жовтня підписала угоду з Іраном про постачання ракет "земля-земля" на додачу до іранських дронів-камікадзе, якими країна-агресор активно атакує Україну. Один з іранських дипломатів сказав, що Москва спеціально попросила надати ракети Fateh 110 і Zolfaghar малої дальності, і їхнє відправлення відбудеться максимум через 10 днів.

При цьому Пентагон не має підтверджених даних про те, що Іран постачає Росії зброю для продовження агресії проти України.

Окрім цього, Україна ініціювала розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Нова атака по українських містах

Естонія визнала Росію державою-спонсором тероризму

Відповідно до схваленого проекту резолюції, Рійгікогу (парламент Естонії, - ред.) різко засуджує військові дії Російської Федерації проти України та незаконну анексію захопленої в ході агресії території. Парламент підтверджує, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення сфальшованих референдумів.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 жовтня

За прогнозами синоптиків, 19 жовтня в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У західних та північних областях вночі 6...11°, вдень 10...15°; на решті території вночі 3....8° тепла, вдень 13...18°, у південній частині до 21°.

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