Трамп приостановил санкции против России, которые продвигал Линдси Грэм

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке масштабных пошлин, ограничений и санкций, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм за покупку российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, Трамп воспользовался положением об отмене санкций в рамках закона, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм как способу наказать Россию за войну в Украине. Этот закон также предусматривал расширение санкций против Ирана.

"Настоящим я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грэма. Я представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого исключения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил Трамп в указе.

Директива формально вводит пошлины, но приостанавливает их действие. Это значит, что Трамп может применить их в другое время, если захочет.

Законопроект дал Трампу 30 дней на введение 100% пошлин на все товары от пяти крупнейших покупателей российской нефти. Он также предусматривал введение санкций против многочисленных российских предприятий и 500% пошлин на весь импорт российской энергопродукции в США. И этот месячный срок должен был истечь завтра 18 октября.

Bloomberg пишет, что отмена пошлин грозит новым сопротивлением со стороны членов Конгресса, включая многих республиканцев, которые возмущены решением Трампа по сделке США и России и дизеле.

Причем на этой неделе группа сенаторов от обеих партий уже подписала письмо с требованием к Трампу расторгнуть сделку с диктатором РФ Владимиром Путиным и обеспечить соблюдение положений закона Грэма.

Отмена этого закона также позволяет избежать потенциального конфликта с крупнейшими покупателями российской энергопродукции - Китаем, Индией и Турцией.

Стоит добавить, что покойный сенатор Линдси Грэм написал этот законопроект перед своей смертью в июле, и его принятие рассматривалось как способ почтить его память. Грэм неоднократно называл такие санкции ключом к тому, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец его полномасштабному вторжению в Украину, которое продолжается уже пятый год.