Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни

За останній місяць ситуація на передовій значно змінилася. Український контрнаступ у вересні дозволив деокупувати значні території на півдні та сході. І якщо на Херсонщині просування поки що не настільки швидке, то у Харківській противника вдалося відтіснити за річку Оскол. Також є успіхи у Донецькій та Луганській областях.

Фото: як змінилася ситуація за місяць (deepstatemap.live)

Станом на сьогодні вдалося повернути під контроль міста Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Святогірськ (Донецька область), а також десятки сіл та селищ у зазначених регіонах. Як кажуть у Міністерстві оборони, лише у Харківській області під час контрнаступу було звільнено територію площею близько 8 500 квадратних кілометрів, а загалом - близько 9 000.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підготували інтерактивну карту того, як ситуація змінювалася протягом перших 200 днів повномасштабної війни.

