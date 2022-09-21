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Лавров мріє про перемогу РФ у війні. Часу йому не шкода

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Середа 21 вересня 2022 21:18
Лавров мріє про перемогу РФ у війні. Часу йому не шкода Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сьомий місяць війни проти України у Росії заявляють про готовність воювати "скільки знадобиться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Newsweek.

Він вкотре заявив про проведення в Україні нібито "спеціальної військової операції", цілі якої "захист" населення Донбасу, усунення загроз безпеці РФ, "демілітаризація" та "денацифікація" України.

"Всі вони залишаються актуальними і будуть досягнуті, скільки б часу на це не знадобилося", - сказав Лавров.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

У ході мобілізації РФ планує призвати до армії 300 тисяч резервістів. Проте в МВС України зазначили, що Росія у ході першої хвилі мобілізації зможе зібрати максимум 40-50 тисяч військових.

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