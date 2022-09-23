ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по двох ворожих пунктах командування та складу з боєприпасами в Херсонській області.

Крім того, 13 вересня поблизу Куп'янська Харківської області українські військові могли збити перший іранський ударний безпілотник, який використали росіяни.

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