Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , опубликованное на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что Байден "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине".

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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