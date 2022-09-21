Путін оголосив часткову мобілізацію

Президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні мобілізацію. Вона буде частковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його онлайн виступ.

"Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в Росії часткової мобілізації", - заявив Путін.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.

"Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - розповів Путін.

Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Опублікований указ про мобілізацію

Після заяви Путіна послідував і його указ про часткову мобілізацію. Де, зокрема, вказано, що вона контракти про проходження військової служби діятимуть до закінчення періоду часткової мобілізації.