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Путін оголосив часткову мобілізацію

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Москва, Середа 21 вересня 2022 09:09
Путін оголосив часткову мобілізацію Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні мобілізацію. Вона буде частковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його онлайн виступ.

"Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в Росії часткової мобілізації", - заявив Путін.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.

"Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід", - розповів Путін.

Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Опублікований указ про мобілізацію

Після заяви Путіна послідував і його указ про часткову мобілізацію. Де, зокрема, вказано, що вона контракти про проходження військової служби діятимуть до закінчення періоду часткової мобілізації.

Нагадаємо, що ще вчора Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

І насамперед для того, щоб зробити нинішню мобілізацію добровільно-примусовою і насамперед утруднити звільнення військовослужбовців.

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Володимир Путін Мобілізація в Росії
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