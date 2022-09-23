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У Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні

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Київ, П'ятниця 23 вересня 2022 12:36
У Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Втрати Збройних сил України у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч людей. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в інтерв'ю Youtube-каналу "ISLND TV".

За її словами, втрати України у війні значно менші, ніж у ворога, і це показник майстерності ЗСУ.

"Це не сотні тисяч. Слава Богу, що це не сотні тисяч. Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч... Якщо у них більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трошки зараз уже більше", - зазначила Маляр.

При цьому вона наголосила, що йдеться виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 060 військовослужбовців. Лише минулої доби українські бійці ліквідували 550 російських окупантів.

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