Путин впервые за долгое время высказался о войне в Украине: главные цитаты

Президент России Владимир Путин впервые за долгое время сделал сразу несколько заявлений о ходе войны против Украины. В частности, прокомментировал возможность переговоров, ракетные удары, захват Донбасса и контрнаступление ВСУ.

Об Украине и Западе

"То, что они (западные страны, - ред.) всегда стремились к распаду нашей страны - это точно, Сожаление вызывает только то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий мы и начали "специальную военную операцию". Именно к этому некоторые западные страны во главе с США стремятся и стремились, создать такой антироссийский анклав".

Об ударах по инфраструктуре и новых угрозах

"Мы действительно достаточно сдержанно отвечаем, но до поры-до времени. Совсем недавно вооруженные силы России нанесли там пару чувствительных ударов. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если и дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным".

Об украинском контрнаступлении

"Киевские власти объявили о том, что они проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет (идти, - ред.) и чем она закончится. Они объявили, что никаких договоренностей добиваться не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки, они сейчас пытаются это сделать, проводя контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится".

Об основной цели на войне

"План корректировке не подлежит. Генштаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью - а основной целью является "освобождение" всей территории Донбасса, эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии".

О захвате Донбасса

"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, они идут. Идут небольшим темпом, но постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части".

О документе по гарантиям безопасности для Украины

"Честно говоря, я не знаком с тем, что они на этот раз предлагают. Мы, когда вели переговорный процесс с сегодняшними киевскими властями и завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле известным проектом соглашения. После чего войска от Киева отвели… В целом мы согласились по большому счету (с гарантиями, - ред.)… Но киевские власти сами отложили в долгий ящик. Что они там еще придумали, я не знаю, потому что у них позиция по каждому вопросу меняется чуть ли не каждый день. Надо посмотреть. В этой связи хотелось бы напомнить, что до начала "специальной военной операции" мы говорили о принципах безопасности (для России, - ред.)".

О переговорах с Зеленским

"Они же отказываются. Первое условие - чтобы они согласились, они же не хотят. Господин Зеленский публично же сказал, что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо".

При этом, по его словам, на встрече в Самарканде турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не предлагал ему организовать встречу с Зеленским.