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Контрнаступление ВСУ: Маляр озвучила объем освобожденных территорий в Харьковской области

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 18:15
Контрнаступление ВСУ: Маляр озвучила объем освобожденных территорий в Харьковской области Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках недавнего успешного контрнаступления ВСУ, нашим воинам удалось освободить около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Очень важно их (данные, - ред.) воспринимать в общем контексте войны, а не отдельно. У нас 2500 километров линия фронта. Из них 1300 километров - активные боевые действия", - объясняет Маляр.

Украинским военным, как добавляет заместитель министра обороны, удается не только оборонять Украину, но и проводить наступательные действия. В то же время до полной победы над оккупантами необходимы немало времени, сил и терпения.

Освобождение Харьковской области, является динамичным процессом, в связи с чем данные постоянно обновляются.

"Кроме того, освобождены территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведены стабилизационные меры, а значит отличаться", - отметила Маляр.

Начиная с 6 сентября, нашим воинам удалось освободить в Харьковской области:

  • около 8,5 тысяч квадратных километров;
  • около 388 населенных пунктов;
  • около 150 тысяч украинцев.

Напомним, РБК-Украина недавно писало о том, что, по словам Маляр, наши воины освободили вдвое больше территорий в Харьковской области чем объявляло Министерство обороны. Тем временем ВСУ продолжают деоккупировать регион однако говорить о полном контроле над ним пока рано.

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Министерство обороны Украины Харьков
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