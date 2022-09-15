США пока не склонны передавать Украине ракеты ATACMS, - CNN
Американские чиновники по-прежнему не поменяли свою позицию по передаче Украине баллистических ракет ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В издании отмечают, что, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к предоставлении военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.
В CNN детализировали, что, по словам официальных лиц США, ситуация на фронте не изменилась настолько, чтобы в ближайшее время изменить стратегию поставок, "несмотря на недавние просьбы Украины к законодателям и Пентагону о предоставлении ракетных систем дальнего действия и танков".
По данным издания, Администрация считает, что предоставление таких ракет может привести к эскалации, поскольку они могут быть использованы для обстрела самой России.
Отметим, что ракеты ATACMS в зависимости от модификации способны уничтожать цели на расстоянии от 160 до 310 километров. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.
Напомним, ранее стало известно, что обе партии Конгресса США выразили поддержку относительно передачи Украине ракет ATACMS для HIMARS.
Также мы писали, что, по данным WSJ, Украина запросила у США поставки ракет ATACMS.
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